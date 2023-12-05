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5 декабря, источник: Ura.ru

Куйвашев анонсировал трамвай Екатеринбург-Среднеуральск

Власти планируют строительство нового трамвайного маршрута — из Екатеринбурга в Среднеуральск. Об этом во время «прямой линии» рассказал губернатор Евгений Куйвашев.

«До Среднеуральска есть планы пробить [трамвайную] ветку», — сказал он. Об этом проекте губернатор вспомнил, говоря о первой в РФ междугородней трамвайной ветке в Верхнюю Пышму, которую запустили в августе 2022-го, и отмене автобусных маршрутов, создавшей местным жителям неудобства.

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