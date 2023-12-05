5 декабря, новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Доллар продолжает дорожать на открытии торгов во вторник
Американская валюта несколько раз дешевела на прошлой неделе, однако теперь она, судя по всему, возвращает утраченные позиции.
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МИНСК, 5 дек — Sputnik. Белорусский рубль дешевеет по отношению к доллару и юаню на открытии торгов во вторник 5 декабря, свидетельствуют данные национальной валютно-фондовой биржи.
Третий день подряд американская валюта заметно дорожает. После вчерашнего существенного подъема доллар прибавил еще более двух копеек и по состоянию на 10:34 его цена составляла 3,1872 белорусских рубля. Последний раз «вашингтон» столько стоил в начале ноября.
Юань вслед за долларом также увеличился в стоимости более чем на две копейки. В последнее время «китаец» чувствует себя неплохо: в условиях санкций спрос на эту валюту растет. Динамика на белорусской бирже это подтверждает: с начала года юань вырос почти на 0,6 рубля. На открытии вторничных торгов 10 юаней оценивались в 4,4569 белорусских рубля.
Евро, проигнорировав понедельничные торги, во вторник вновь начал пользоваться спросом на отечественной валютной бирже. Правда, пока небольшим: общий объем сделок на данный момент составляет не более 50 тысяч евро. Тем не менее, курс евровалюты растет на 0,30% или более, чем на копейку. По состоянию на 11:08, один евро стоил 3,42 BYN.
Курс российского рубля закономерно падает утром 5 декабря. С конца прошлой неделе валюта нашего восточного соседа плавно дешевеет на фоне дорожания доллара. По состоянию на 10:42, за одну российскую сотню на бирже просили 3,4839 белорусских рубля.