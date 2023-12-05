В 2023 году почти 50 км трассы Челябинск-Магнитогорск охватили дорожные работы. Это достаточно серьезный рывок, но уже строятся планы по дальнейшей реконструкции дороги. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер, отвечая на прямой линии на вопрос жителя Магнитогорска о реконструкции автодороги между двумя крупнейшими городами региона. Алексей Текслер напомнил, что участок трассы от Челябинска до Южноуральска находится в федеральной собственности. Региональные власти сотрудничают с федеральными ведомствами по его расширению и увеличению пропускной способности. — Работаем с Росавтодором, с федеральным Минтрансом по выделению средств по расширению дороги в четыре полосы. Будем эту работу продолжать, — сказал Алексей Текслер. — Это еще и вопрос формирования транспортных коридоров, транзита в Казахстан. Перевод дороги в четыре полосы требует крупных денежных затрат, подчеркнул губернатор. На сегодняшний день основная задача — поддержание дороги в отличном состоянии под контролем областного Миндортранса.