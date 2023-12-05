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5 декабря, новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Регулирование цен на стройматериалы продлили в Беларуси

Благодаря принятым государственным мерам стоимость некоторых материалов на строительном рынке удалось сдержать.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 5 дек — Sputnik. Белорусские власти продолжат сдерживать цены на ряд строительных материалов, соответствующее постановление № 857 от 1 декабря опубликовано во вторник на Национальном правовом-интернет портале.

В документ, который определяет перечень реализуемых в республике товаров для строительства, добавлены поликарбонаты, плиты, листы, пленка, фольга и полосы из поликарбонатов, алкидных смол и так далее.

Также постановление дополнено следующими позициями:

  • изделия из канализационных, водопроводных и аналогичных систем (трапы, решетки, люки и тому подобное) из нековкого чугуна;
  • краны, вентили, клапаны для раковин, умывальников, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура;
  • клапаны радиаторов центрального отопления;
  • вентиляторы (кроме настольных, напольных, настенных, оконных, потолочных и крышных);
  • лампы накаливания;
  • люстры;
  • кабели оптические и другие материалы.

Ранее в перечень регулируемых товаров вошли необработанная древесина, песок, галька, щебень, битум, краски и лаки, стеклопакеты, сантехника, бетон, металлоконструкции и ряд других позиций.

Напомним, что постановление о сдерживании цен на стройматериалы было принято в республике в июле 2022 года в целях стабилизации ценовой ситуации в строительной отрасли.

Изначально данный документ действовал до 1 января 2023 года. Затем правительство Беларуси продлило его действие до 1 января 2024 года.

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