5 декабря, новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Регулирование цен на стройматериалы продлили в Беларуси
Благодаря принятым государственным мерам стоимость некоторых материалов на строительном рынке удалось сдержать.
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МИНСК, 5 дек — Sputnik. Белорусские власти продолжат сдерживать цены на ряд строительных материалов, соответствующее постановление № 857 от 1 декабря опубликовано во вторник на Национальном правовом-интернет портале.
В документ, который определяет перечень реализуемых в республике товаров для строительства, добавлены поликарбонаты, плиты, листы, пленка, фольга и полосы из поликарбонатов, алкидных смол и так далее.
Также постановление дополнено следующими позициями:
Ранее в перечень регулируемых товаров вошли необработанная древесина, песок, галька, щебень, битум, краски и лаки, стеклопакеты, сантехника, бетон, металлоконструкции и ряд других позиций.
Напомним, что постановление о сдерживании цен на стройматериалы было принято в республике в июле 2022 года в целях стабилизации ценовой ситуации в строительной отрасли.
Изначально данный документ действовал до 1 января 2023 года. Затем правительство Беларуси продлило его действие до 1 января 2024 года.