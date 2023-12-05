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5 декабря, источник: Комсомольская правда

В Татарстане объяснили рост цен на «коммуналку» с июля 2024 года

На это повлияло четыре основных фактора.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане четыре основных фактора повлияли на рост тарифов на коммунальные услуги, который произойдет с 1 июля 2024 года. Об этом на брифинге сообщил председатель госкомитета республики по тарифам Александр Груничев.

По словам Груничева, одной из предпосылок для изменения платы стало федеральное законодательство и федеральная индексация. Рост стоимости газа составил 11,2%, электроэнергии — 9,1%, индекса потребительских цен — 7,2%

Кроме того, вторым фактором стала компенсация за предыдущие выпадающие периоды доходов по отчетному периоду 2022 года, которые не зависят от регулируемой организации. Также на изменение цен повлияли новый норматив при учете стоимости горячей воды и повышение средней зарплаты.

Напомним, в Татарстане вырастет размер взноса за капремонт в МКД.

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