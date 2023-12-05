5 декабря, источник: МК.RU Челябинск
В Челябинской области проиндексируют зарплату бюджетникам
А также введут доплаты для молодых учителей.
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Об этом заявил глава региона Алексей Текслер на прямой линии с южноуральцами.
«С января мы планируем проиндексировать зарплаты бюджетников в регионе и муниципалитетах», — отметил он. Кроме того, в эфире обсудили вопрос небольшой зарплаты у учителей, которые работают в образовательных учреждениях первый год. Он подчеркнул, что педагоги получают надбавки со второго года работы, а в первый у них «голый оклад». Об этом говорили и на молодежном форуме «Утро». Алексей Текслер поручил министерству образования и науки Челябинской области проработать этот вопрос.
Отметим, что на прямую линию главы региона поступило свыше десяти тысяч вопросов.