Главное
Спецоперация на Украине
5 декабря, источник: Время

Цена десятка куриных яиц в Нижнем Новгороде достигла 300 рублей

За такую цену продукцию продают на Канавинском рынке.

Источник: Время

Резкий рост цены на куриные яйца наблюдается в Нижнем Новгороде.

Еще неделю назад нижегородцы удивлялись стоимости в 190−200 рублей, то на этой неделе она взлетела уже до 300 рублей.

Именно такой ценник выставлен на одном из прилавков на Канавинском рынке. Соответствующее фото появилось сегодня в социальных сетях.

Речь идет о деревенских яйцах с двумя желтками. Яйца с одним желтком стоят дешевле — 270 рублей за десяток.

Пользователи соцсетей при этом отметили, что ближе к Новому году продукция резко дорожает именно на рынках.

«По сути, кто как хочет, тот ту цену и ставит. Брать или не брать — дело сугубо личное», — пишет пользователь с ником Сергей Рыжов.

Кстати, на местной птицефабрике рост цен на свою продукцию объяснили подорожанием кормов и оборудования.

Ранее сообщалось, что объемы производства животноводческой продукции увеличены в Нижегородской области.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Иллюминация украсит Нижний Новгород к Новому году
Архитектурную концепцию улицы Максима Горького утвердили в Нижнем Новгороде
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта