5 декабря, источник: Время
Цена десятка куриных яиц в Нижнем Новгороде достигла 300 рублей
За такую цену продукцию продают на Канавинском рынке.
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Резкий рост цены на куриные яйца наблюдается в Нижнем Новгороде.
Еще неделю назад нижегородцы удивлялись стоимости в 190−200 рублей, то на этой неделе она взлетела уже до 300 рублей.
Именно такой ценник выставлен на одном из прилавков на Канавинском рынке. Соответствующее фото появилось сегодня в социальных сетях.
Речь идет о деревенских яйцах с двумя желтками. Яйца с одним желтком стоят дешевле — 270 рублей за десяток.
Пользователи соцсетей при этом отметили, что ближе к Новому году продукция резко дорожает именно на рынках.
«По сути, кто как хочет, тот ту цену и ставит. Брать или не брать — дело сугубо личное», — пишет пользователь с ником Сергей Рыжов.
Кстати, на местной птицефабрике рост цен на свою продукцию объяснили подорожанием кормов и оборудования.
Ранее сообщалось, что объемы производства животноводческой продукции увеличены в Нижегородской области.