5 декабря, источник: BFM.RU- Новосибирск
В мэрии Новосибирска обосновали подорожание проезда в транспорте до 35 рублей
Увеличение тарифа с 23 декабря объяснили ростом затрат на обслуживание и ремонт техники и стоимостью ГСМ.
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Во вторник, 5 декабря в мэрии Новосибирска прошло заседание комиссии по установлению регулируемых тарифов. Главным вопросом обсуждения стало повышение стоимости проезда на общественном транспорте с 30 до 35 рублей с 23 декабря. Об этом сообщает пресс-центр городской администрации.
Собравшиеся напомнили, что сейчас единый тариф на перевозки пассажиров и багажа в городском общественном транспорте составляет 30 рублей (был установлен 23 декабря 2022 года), и это ниже, чем во многих городах-миллионниках России, даже без учёта Москвы и Санкт-Петербурга.
В свою очередь, необходимость пересмотра тарифов в Новосибирске была обоснована ростом затрат по основным статьям, составляющим себестоимость проезда в автобусах и троллейбусах, таких как: обслуживание и ремонт техники, стоимость горюче-смазочных материалов, электроэнергии, а также оплата труда.
Новый тариф, как сообщается, рассчитан по соответствующим методическим указаниям, утверждённым приказом регионального департамента по тарифам. Кроме того, учитывались основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, разработанного Минэкономразвития России.
В итоге после рассмотрения этих материалов комиссия приняла решение об установлении единого тарифа на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам в границах Новосибирска в размере 35 рублей.