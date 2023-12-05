5 декабря, источник: РИА "Воронеж"
Губернатору Воронежской области представили нового руководителя АО «КБХА»
Им стал Александр Печагин.
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Во вторник, 5 декабря, губернатору Александру Гусеву представили нового руководителя АО «КБХА» (входит в интегрированную структуру АО «НПО Энергомаш» госкорпорации «Роскосмос»). Им стал Александр Печагин, занимавший до назначения должность заместителя директора по экономике и финансам АО «КБХА». Нового руководителя представил генеральный директор АО «НПО Энергомаш», глава интегрированной структуры ракетного двигателестроения Игорь Арбузов. На встрече стороны обсудили развитие Воронежского КБХА.
На встрече обсудили инвестиционную кампанию в техническое перевооружение производства, а также вопрос обеспеченности кадрами. На предприятии уже начато строительство центра компетенций по литейному и инструментальному производствам. Руководство предприятия отметило, что благодаря инвестициям удастся создать единую цифровизированную систему и современное производство, что позволит работать эффективнее.
Важная задача предприятия — создание новых образцов двигателей. Так, выполняются научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию кислородно-метановых, кислородно-водородных двигателей, а также производству гражданской продукции для предприятий нефтегазовой отрасли, авиаремонтных предприятий и компаний железнодорожного профиля.
Глава региона Александр Гусев выразил надежду на активное взаимодействие с новым руководством предприятия и пожелал успехов в работе.
Справка
АО «КБХА» — крупное воронежское предприятие, на котором работает более 6 тыс. сотрудников. Предприятие продолжает изготовление жидкостных ракетных двигателей для ракет «Союз-2.1а», «Союз-2.1б», «Союз-2.1в», «Ангара», занимается созданием маршевого двигателя РД0124МС для второй ступени перспективной РН «Союз-5».