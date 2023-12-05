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5 декабря, новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

МНС Беларуси предупредила Дедов Морозов и Снегурочек о едином налоге

Налоговая предупредила Дедов Морозов и других актеров перед новогодними праздниками.

Источник: Комсомольская правда

Перед наступающими новогодними праздниками в Министерстве по налогам и сборам Беларуси предупредили Дед Морозов, Снегурочек и других персонажей о штрафах за неуплату налогов. Подробнее рассказали в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области.

В налоговой напомнили, что при осуществлении деятельности, связанной с поздравлением с Новым годом и другими праздниками необходимо уплатить единый налог с ИП и физлиц независимо от места проведения праздника.

Также единый налог уплачивается с деятельности, связанной с музыкально-развлекательным обслуживанием праздников, работой актеров, танцоров, музыкантов и т. д.

А вот за фотосъемку или видеосъемку физлицо может либо платить единый налог, либо налог на профдоход. Уведомление в налоговую при этом должно быть подано до начала осуществления деятельности, письменно или через личный кабинет. При этом указываются виды деятельности, форма оказания услуг, период и место осуществления деятельности. Также нужно заблаговременно уплатить единый налог.

Налог на профессиональный доход физлица уплачивают и оформляют через специальное приложение МНС.

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