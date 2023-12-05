Воронежцы должны подписать новые договоры

Если же абонент не успеет это сделать, его ждёт приостановка поставки газа.
Разъясняем, почему появилось это требование и что нужно делать.
С 1 сентября вступили в силу поправки в Федеральный закон «О газоснабжении в РФ», Жилищный кодекс и правила пользования газом. Теперь в многоквартирных домах проводить техническое обслуживание газового оборудования может только та организация, которая осуществляет транспортировку. Поставщиком для всех абонентов станет ОАО «Газпром газораспределение Воронеж». Роспотребнадзор в свою очередь подтверждает, что если договор на ТО не был заключён, то поставщик вправе отключить подачу газа.
Ранее потребители могли выбирать организацию, которая будет проводить обслуживание газовых приборов в их доме или квартире. Из-за этого возникали ситуации, когда разные организации обслуживали одну газовую сеть многоквартирного дома. Случались и такие преценденты, когда из-за одного соседа, не заключившего договор на ТО, газа лишались жильцы всего подъезда.
По причине запуска новой системы договоры, заключённые до 1 сентября, действительны только до конца текущего года. Кстати, новшество касается только владельцев жилья в многоквартирных домах, жители частного сектора могут не переживать.
Игнорирование новых договоров чревато не только отключением газа, но и штрафами. В ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» рассказали: уклонение от заключения договора или препятствование представителям организации во время проведения работ по техническому обслуживанию, а также отказ от замены оборудования может привести к административному штрафу в размере 2 тыс. рублей. А если в результате произошла авария, то размер штрафа увеличится до 30 тыс. рублей.
Процедура для заключения нового договора довольно проста. Оставить заявку можно в филиале газораспределительной компании по месту жительства, либо на официальном сайте. Обратиться в компанию также можно по телефону горячей линии 8 (800) 511−04−04. При этом дополнительной платы вносить не понадобится — заключение нового договора проведут бесплатно.
До конца года осталось меньше месяца, и жители в соцсетях высказывают сомнения в реальности успеть сделать всё необходимое. Специально для ускорения процедуры компания предлагает перезаключить договора на условиях публичной оферты. Основанием для этого может стать информация, размещённая в газете «Воронежский курьер» 1 ноября. В этом случае необходимо внести платёж в размере платы за один месяц, что будет означать согласие абонента принять условия публичной оферты. В письменном виде договор будет заключён при проведении очередного технического обслуживания.
Предполагается, что перезаключить договоры до 1 января предстоит более 450 тыс. абонентам. А ещё более 470 тыс. владельцам частных домов нужно будет сделать это в течение следующего года.