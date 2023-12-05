5 декабря, источник: МК.RU Новосибирск
Новый онкоцентр откроют в Новосибирске до конца 2023 года
До конца текущего года в Новосибирске на базе горбольницы № 25 появится центр амбулаторной онкологической помощи.
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Сейчас подготовка помещений находится на завершающем этапе, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Центр оснастят новыми аппаратами КТ и МРТ. Установка оборудования начнется во второй половине месяца.
Сейчас уровень готовности помещений составляет 80%. Выполняются отделочные работы, установлена система вентиляции и кондиционирования, подведена электрика. Также в медцентре уже имеются рентген-двери, рентгенозащитное окно и рентгенозащитные ставни.
Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что в Новосибирской области бойцы СВО недовольны качеством медпомощи.