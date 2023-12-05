Главное
Спецоперация на Украине
5 декабря, источник: МК.RU Новосибирск

Новый онкоцентр откроют в Новосибирске до конца 2023 года

До конца текущего года в Новосибирске на базе горбольницы № 25 появится центр амбулаторной онкологической помощи.

Источник: Freepik

Сейчас подготовка помещений находится на завершающем этапе, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Центр оснастят новыми аппаратами КТ и МРТ. Установка оборудования начнется во второй половине месяца.

Сейчас уровень готовности помещений составляет 80%. Выполняются отделочные работы, установлена система вентиляции и кондиционирования, подведена электрика. Также в медцентре уже имеются рентген-двери, рентгенозащитное окно и рентгенозащитные ставни.

Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что в Новосибирской области бойцы СВО недовольны качеством медпомощи.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Новосибирский губернатор Травников подвёл итоги года и поставил новые за...
Новосибирск утонул в снегу: 15 фото декабрьского снежного коллапса
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
здоровье