5 декабря, источник: BFM.RU- Новосибирск
Когда придут пенсии и пособия в декабре 2023 года: точный график выплат перед Новым годом
Когда ждать выплату пенсий и пособий в декабре 2023 года.
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Социальный фонд РФ опубликовал точный график выплат пособий и пенсий в декабре 2023 года. Стало известно, когда придут деньги россиянам.
В декабре 2023 года график выплат изменился из-за предстоящий новогодних праздников. В ведомстве напомнили, что если дата выплаты выпадает на выходной или праздничный день, то деньги должны быть выплачены заранее.
В частности, 1 декабря жители Новосибирской области получили выплату единого пособия на детей до 17 лет. Также поступила выплата беременным женщинам и пособие по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.
Затем 5 декабря семьи получат ежемесячную выплату из материнского капитала, а 8 декабря на карты поступит выплата по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям.
Также 5, 8, 18 и 22 декабря пенсионеры Новосибирской области получат пенсию. Выплата будет производиться через кредитные организации.
В Соцфонде уточнили, что если выплаты поступают через почту, то дата доставки пособий и пенсий — с 4 по 30 число каждого месяца в зависимости от графика работы почтового отделения.
Помимо этого, в ведомстве отметили, что перечисление выплат происходит в течение дня, поэтому если деньги не пришли на счет утром, то будут зачислены до конца дня.
Ранее BFM-Новосибирск писал, что пенсии проиндексируют с 1 января 2024 года — стало известно, кто получит прибавку.