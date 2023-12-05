5 декабря, источник: МК.RU Екатеринбург
В 2024 году начнут расширять северное полукольцо ЕКАД
В следующем году начнутся работы по расширению северного полукольца ЕКАД, сначала от Тюменского тракта до Тагильского, а далее до Московского.
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Об этом во время прямой линии на телеканале ОТВ сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
«На следующий год в бюджете заложили расширение северного участка автомобильной дороги, — сообщил Евгений Куйвашев. — У нас развивается транспортно-логистический центр, как раз на северо-востоке нашего города».
По его словам, уже идут предпроектные работы. Сложность строительства южного полукольца ЕКАД была в том, что оно строилось с нуля. Приходилось возводить на болотистой местности, на скальном грунте. На северном будет строиться еще одно полотно, при этом движение на действующей дороге ограничиваться не будет.
В следующем году планируется запустить прямой ход с новой развязки у «Калины» в Екатеринбурге. Это очень дорогостоящий проект — более 8 млрд рублей.
«МК-Урал» ранее писал, что свердловское правительство решило не отдавать реконструкцию северное полукольцо ЕКАД (участок от Тюменского до Московского тракта) в концессию частным инвесторам, а проезд по кольцевой дороге решили оставить бесплатным.
Ранее предполагалось, что после окончания работ по расширению дороги частные инвесторы будут получать доход с платного проезда транзитного транспорта по ЕКАД.