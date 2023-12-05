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5 декабря, источник: Комсомольская правда

143 жителя Ростовской области получают зарплату более 1 млн рублей

Ультравысокие зарплаты зарегистрировали на крупных и средних предприятиях Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В 2023 году зарегистрировали 143 жителя Ростовской области с зарплатами от 1 млн рублей (до вычета подоходного налога). Об этом по итогам исследования сообщили аналитики компании FinExpertiza.

Выяснилось, что высокие доходы получают на крупных и средних предприятиях Дона. О каких именно отраслях идет речь, авторы публикации не уточнили.

При этом есть подробная аналитика в целом по стране. Всего в России зарплаты от 1 млн рублей получают 24,4 тысячи человек. Это на 43% больше, чем в 2021 году.

В основном повышенную оплату труда отметили в оптовой и розничной торговле, обрабатывающей промышленности, финансах и страховании, научной и технической деятельности (юриспруденции, консалтинге, инженерно-техническом проектировании), в сферах научных исследований, разработки, маркетинга IT.

Более половины работников-миллионеров числятся в Москве. Далее в списке лидеров по числу сверхоплачиваемых сотрудников идут Санкт-Петербург, Подмосковье, Свердловская область, Краснодарский край, Татарстан, Челябинская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Нижегородская и Сахалинская области.

Напомним, ранее сообщалось, что Ростовская область заняла 46 место в стране по уровню зарплат населения.

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