5 декабря, источник: Комсомольская правда
143 жителя Ростовской области получают зарплату более 1 млн рублей
Ультравысокие зарплаты зарегистрировали на крупных и средних предприятиях Ростовской области.
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В 2023 году зарегистрировали 143 жителя Ростовской области с зарплатами от 1 млн рублей (до вычета подоходного налога). Об этом по итогам исследования сообщили аналитики компании FinExpertiza.
Выяснилось, что высокие доходы получают на крупных и средних предприятиях Дона. О каких именно отраслях идет речь, авторы публикации не уточнили.
При этом есть подробная аналитика в целом по стране. Всего в России зарплаты от 1 млн рублей получают 24,4 тысячи человек. Это на 43% больше, чем в 2021 году.
В основном повышенную оплату труда отметили в оптовой и розничной торговле, обрабатывающей промышленности, финансах и страховании, научной и технической деятельности (юриспруденции, консалтинге, инженерно-техническом проектировании), в сферах научных исследований, разработки, маркетинга IT.
Более половины работников-миллионеров числятся в Москве. Далее в списке лидеров по числу сверхоплачиваемых сотрудников идут Санкт-Петербург, Подмосковье, Свердловская область, Краснодарский край, Татарстан, Челябинская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Нижегородская и Сахалинская области.
Напомним, ранее сообщалось, что Ростовская область заняла 46 место в стране по уровню зарплат населения.