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5 декабря, новости Казахстана, источник: Sputnik.kz

Какими будут минимальная зарплата и пенсия в 2024 году?

Президент подписал республиканский закон.
Источник: Sputnik.kz

АЛМАТЫ, 5 дек — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О республиканском бюджете на 2024−2026 годы», сообщила пресс-служба Акорды.

Согласно закону с 1 января 2024 года устанавливаются:

минимальная заработная плата (МЗП) — 85 000 тенге;

месячный расчетный показатель (МРП) — 3 692 тенге;

минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты — 28 215 тенге;

минимальный размер пенсии — 57 853 тенге;

прожиточный минимум для исчисления размеров базовых социальных выплат — 43 407 тенге.

Средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет, предусмотрены с учетом повышения их размеров с 1 января 2024 года на 9%.

Также президент подписал Закон «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2024−2026 годы».

Ранее проект закона находился на публичном обсуждении.

Также ранее сообщалось, что с 2023 по 2027 год поэтапно доведут размеры минимальной базовой пенсии с 54 до 70%, максимальной — со 100 до 120% от величины прожиточного минимума.

В начале этого года минимальный размер базовой пенсии повышен с 54% до 60%.

В течении пяти лет размер базовой пенсии повысят в среднем до 50%. Это коснется всех пенсионеров Казахстана (на сегодняшний день это 2,3 млн человек).

При этом размер базовой пенсии также будет ежегодно повышаться по росту размера прожиточного минимума.

Также с 1 января 2023 года для граждан, выходящих на пенсию, повышена величина максимального дохода, используемого для исчисления солидарных пенсий, с 46 до 55 МРП.

При этом размеры назначенных солидарных пенсий ежегодно повышаются с опережением уровня инфляции на 2%.

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