5 декабря, новости Казахстана, источник: Sputnik.kz
Какими будут минимальная зарплата и пенсия в 2024 году?
Президент подписал республиканский закон.
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АЛМАТЫ, 5 дек — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О республиканском бюджете на 2024−2026 годы», сообщила пресс-служба Акорды.
Согласно закону с 1 января 2024 года устанавливаются:
минимальная заработная плата (МЗП) — 85 000 тенге;
месячный расчетный показатель (МРП) — 3 692 тенге;
минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты — 28 215 тенге;
минимальный размер пенсии — 57 853 тенге;
прожиточный минимум для исчисления размеров базовых социальных выплат — 43 407 тенге.
Средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет, предусмотрены с учетом повышения их размеров с 1 января 2024 года на 9%.
Также президент подписал Закон «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2024−2026 годы».
Ранее проект закона находился на публичном обсуждении.
Также ранее сообщалось, что с 2023 по 2027 год поэтапно доведут размеры минимальной базовой пенсии с 54 до 70%, максимальной — со 100 до 120% от величины прожиточного минимума.
В начале этого года минимальный размер базовой пенсии повышен с 54% до 60%.
В течении пяти лет размер базовой пенсии повысят в среднем до 50%. Это коснется всех пенсионеров Казахстана (на сегодняшний день это 2,3 млн человек).
При этом размер базовой пенсии также будет ежегодно повышаться по росту размера прожиточного минимума.
Также с 1 января 2023 года для граждан, выходящих на пенсию, повышена величина максимального дохода, используемого для исчисления солидарных пенсий, с 46 до 55 МРП.
При этом размеры назначенных солидарных пенсий ежегодно повышаются с опережением уровня инфляции на 2%.