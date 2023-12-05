Мишустин: с начала года производство бронетехники выросло в три раза

«У наших защитников должно быть все необходимое для выполнения важных задач для страны, включая снаряжение и соответствующую оборонительную инфраструктуру», — сказал премьер в ходе заседания координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей вооруженных сил РФ (его слова приводит пресс-служба правительства). Мишустин добавил, что по всей линии размещения войск уже построены тысячи инженерных сооружений.
По словам премьера, для развития мощностей оборонзаказа было выделено «существенное финансирование», что позволило задействовать более 360 предприятий и около 37 тыс. единиц оборудования, а также привлечь около 520 тыс. сотрудников.
21 ноября глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что поставки бронетанкового вооружения в зону боевых действий с начала года выросли в 3 раза, беспилотников — в 16 раз. Он отметил, что поставки всего ракетно-артиллерийского вооружения увеличились почти в 5 раз, средств поражения — в 12 раз. В августе руководство крупнейшего в России разработчика и производителя бронетанкового вооружения и техники — Уралвагонзавода — заявляло, что с начала боевых действий предприятие увеличило производство бронетехники в четыре раза. В июне зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявлял, что Россия в 2023 году выпустила более 600 танков.