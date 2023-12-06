6 декабря, новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Нацбанк Беларуси снова повысил курс доллара и курс евро на 6 декабря 2023
Национальный банк Беларуси установил курс доллара, евро и российского рубля на 6 декабря 2023, среду.
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Национальный банк Беларуси установил курс доллара, евро и российского рубля на 6 декабря 2023, среду.
Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на 6 декабря 2023, среду, выглядят следующим образом: 1 доллар США равен 3,1872 рубля, 1 евро — 3,4518 BYN, 100 российских рублей — 3,4851 белорусского рубля.
Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на вторник, 5 декабря 2023, выглядели следующим образом: 1 доллар США равен 3,1646 рубля, 1 евро — 3,4411 BYN, 100 российских рублей — 3,4916 белорусского рубля.
Курсы доллара и евро снова выросли, что особенно видно по курсу американской валюты, а рубль РФ вновь упал.