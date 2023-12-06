6 декабря, источник: Комсомольская правда
Страшный сон кадровика: на эти вакансии никак не могут найти сотрудников
Новосибирские работодатели уверяют: кадровый голод продолжается.
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«Комсомольская правда» в Новосибирске провела очередной круглый стол, посвященный проблемам на рынке труда. Представители крупных компаний честно ответили, каких именно рабочих рук и специалистов им не хватает, поиск людей на какие должности превращается в страшный сон кадровика и за что сегодня так ценят акцию «Приведи друга». Самые интересные моменты обсуждений — в нашем материале.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЫШЕ СПРОСА.
По данным управления занятости населения министерства труда и социального развития Новосибирской области, предложения о работе превышают спрос на нее. Порядка 34 тысяч вакансий выложено на государственной платформе «Работа России», а на регистрационном учете в центрах занятости состоит порядка 9 тысяч человек. Правда, эта цифра не учитывает тех, кто ищет новое место, еще не расставшись с прежним работодателем.
Средний уровень официальной безработицы в Новосибирской области официально составляет 0,7%, а по результатам опросов граждан он равен 3,6%, что для нашего региона тоже немного.
КАК КОРАБЛЬ НАЗОВЕШЬ, ТАК НА НЕМ И ПОПЛЫВЕШЬ.
Работодатели в один голос уверяют: кадровый голод никак не утолить. К примеру, на Фабрике упаковки «РоссПак» для популяризации предприятия и профессий ходят в вузы, общаются со студентами и готовы брать даже новичков без опыта. Было бы желание — всему научат на месте. В отделе персонала фабрики отметили интересное наблюдение: чем солиднее называется должность, тем быстрее на нее находятся желающие. К примеру, на вакансию «оператор по перемещению грузов» откликаются быстрее, чем на привычного уху «грузчика». Охотнее идут работать и «менеджером по клинингу», а не «уборщицей».
Кстати, на сайте по поиску работы hh.ru вы вряд ли увидите вакансию «пастух». А вот вакансия «оператор стада крупного рогатого скота» там встречалась!
КАДРЫ ВСЯКИЕ НУЖНЫ, КАДРЫ ВСЯКИЕ ВАЖНЫ.
О дефиците кадров всех категорий говорят на крупных предприятиях, работающих на оборонзаказ. На Новосибирском авиационном заводе имени В. П. Чкалова самой болезненной и насущной назвали нехватку квалифицированного персонала. Большие объемы оборонзаказов потребовали дополнительных операторов станков с ЧПУ, токарей, фрезеровщиков. Эти люди сейчас на вес золота.
Отсутствию квалифицированных кадров «поспособствовали» и демографический кризис 1990-х годов, и мода в те времена обучаться на экономистов, юристов. Учиться на технаря, инженера было не престижно, как результат — в наши дни толкового инженера днем с огнем не сыщешь.
У Западносибирской промышленной компании две рабочие площадки: в Оби и Тогучине. В Тогучине местный колледж готовит операторов деревообрабатывающих станков, студенты проходят на предприятии практику, многие из них потом идут сюда работать. Тем не менее предприятию очень не хватает квалифицированных производственников: конструкторов, технологов, толковых мастеров.
Страшным сном кадровики назвали необходимость закрывать вакансии кладовщиков и простых специальностей: на такие позиции нередко не заманить даже более высокими, чем в среднем по рынку, зарплатами.
ВЫРАСТИТЬ СВОЕГО МАСТЕРА.
На Новосибирском заводе резки металла тоже столкнулись с проблемой нехватки дельных мастеров. Были свои специалисты с отличными техническими знаниями, но без руководительской жилки. Выход нашелся: таких сотрудников направили на обучение, чтобы прокачать навыки по взаимодействию с людьми, управлению, построению рабочего процесса. Кстати, здесь отметили, что видят рост престижа работы на заводе. Да и рост востребованности инженерно-технического персонала держится довольно долго — в ближайшее время этот тренд вряд ли изменится.
ПРИВЕДИ ДРУГА — ПОМОГИ ПРЕДПРИЯТИЮ.
Работодатели отмечают: одной из лучших программ по привлечению на производство толковых сотрудников остается «Приведи друга». Когда человек приводит родственника, друга, соседа, он подсознательно за него отвечает. Помогает влиться в коллектив, в рабочий процесс. Такие новобранцы быстро становятся своими, пускают корни, а не превращаются в очередных перебежчиков. В Западносибирской промышленной компании этой программой очень довольны и за подобный подбор персонала выплачивают сотрудникам компенсацию порядка 20 тысяч рублей.
А на заводе и в санатории «Карачинский источник» иногородним сотрудникам предлагают комфортное проживание и домашнее трехразовое питание. Дело в том, что и завод, и санаторий расположены в 5 часах езды по железной дороге. На заводе нужны толковые технари, химики. Поэтому предприятие сотрудничает с профильными вузами, берет на оплачиваемую практику студентов с прицелом получить в будущем новых сотрудников.