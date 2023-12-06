6 декабря, источник: АиФ Омск
Тёплое качество жизни. Омичам возмещают расходы на газификацию домов
В мэрии Омска подводят итоги программы перевода частных домовладений на газ. В 2024 году она будет продолжена. Подробности в материале omsk.aif.ru.
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В каждый частный дом
Омск хотят избавить от дыма дровяных печей частного сектора, который занимает треть территории города. Помимо улучшения экологической обстановки в целом у программы есть ещё один плюс — сокращаются расходы семейного бюджета на отопление: газ обходится дешевле угля и дров, а на траты за газификацию из городской казны выплачивается компенсация.
В сентябре в своём доме на улице 3-я Заозёрная омичка Татьяна Жукова подключила газ, собрала необходимый пакет документов и предоставила его в администрацию Советского округа. Ей вернули затраченные средства вплоть до копеечки — 189 656,30 ₽
Всего же в 2023 году с необходимыми документами для подачи заявки на получение компенсации к специалистам окружной администрации обратились 265 горожан. 1 декабря закончился приём заявлений.
«Всем гражданам, заявившимся на получение денежной компенсации, выплатят её до конца этого года», — пояснила начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Советского административного округа Татьяна Чижик.
Всего с 2022 года в окружную администрацию поступило 273 пакета документов на сумму около 35 млн руб.
В 2023 году в администрации округов города Омска поступило 2491 заявление на сумму более 329 млн руб. В рамках проекта жители частного сектора, использующие печное отопление, могли получить субсидию до 212 тыс. руб. за установку газоиспользующего оборудования и разводку газа внутри границ земельного участка.
Приём заявлений в 2024 году
Сейчас в окружных администрациях можно получить консультацию по вариантам участия в проекте, а подать заявление и необходимые документы претенденты на подведение газа могут уже в первый рабочий день нового 2024 года, — программа по переводу жилых домов с угля на газ будет продолжена в наступающем году. Комплексным планом мероприятий по снижению выбросов на реализацию мероприятия «Газификация частного сектора, расположенного в городе Омске» в 2024 году предусмотрено финансирование в объёме 175 млн руб. из средств федерального бюджета.
Для получения компенсации в размере до 212 тыс. руб. в администрацию округа необходимо предоставить пакет документов, который включает заявление, паспорт, правоустанавливающие документы на дом, реквизиты счёта, договор о поставке газа и договор о технологическом присоединении, ИНН, технический паспорт с указанием печного отопления, а также все чеки, подтверждающие затраты на установку газового оборудования и проведение газа внутри границ земельного участка.