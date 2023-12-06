6 декабря, источник: АиФ Владивосток
МУП «Центральный» пытаются обанкротить второе десятилетие
Муниципальную управляющую компанию МУПВ «Центральный» пытаются обанкротить во Владивостоке.
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Муниципальную управляющую компанию МУПВ «Центральный» пытаются обанкротить во Владивостоке. Она обслуживает 118 домов, в том числе те, от которых по причине неликвидности отказались другие «управляйки».
Полная профнепригодность
В суды на МУПВ поданы десятки исков, в первую очередь от ресурсоснабжающих организаций. Всего у «Центрального» долгов около 40 млн. Причём похожая ситуация повторяется несколько лет, и каждый раз администрация города находит в бюджете средства, чтобы не довести предприятие до полного фиаско.
Дальневосточная энергетическая компания регулярно публикует антирейтинг должников. «Центральный» регулярно занимает в списке «почётное» первое место. За услуги энергоснабжения на сей раз не заплатили более 22 миллионов рублей. Антирейтинг, с одной стороны, это печать позора для управляющей компании, с другой — наглядная информация для собственников жилья, собирающихся выбрать на рынке коммунальных услуг добросовестную УК.
В целом статистика по городу устрашающая — за свет недоплатили жильцы 1 463 многоквартирных домов, всего более 118 млн рублей.
ПАО «ДЭК» уведомило об обращении в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом МУПВ «Центральный». Впрочем, в таком состоянии МУПВ находится с середины «нулевых» годов.
Представители ТОС «Патрокл-Сочинская» рассказали, что на компанию за плохое обслуживание подали в суд иски несколько домов нового микрорайона.
«Главная проблема предприятия состоит в том, что на нём “висят” неликвидные дома с низкой платёжеспособностью. Что касается “Патрокла”, ранее на балансе компании находились элитные дома на Басаргина. Долгое время они стояли незаселёнными, накопились большие суммы за электроэнергию. Больше всего претензий — со стороны “Водоканала” и ДЭК. Есть по судам претензии и от домов, которые от УК ушли: Сочинская 3, 5, 7 и 15 подали иски, пока только по Сочинской, 7 удалось получить от судебных приставов 1 млн 450 тысяч. А задумка была неплохая при экс-мэре Пушкарёве — взять на баланс дома, от которых отказываются частники, потянуть муниципалитетом», — говорит председатель ТОС Виталий Гречанюк.
Интернет переполнен жалобами на МУПВ «Центральный».
«В 12 дня была заявка, холодная вода в подвале протекла, а вместо того чтобы отремонтировать, просто в час ночи отключили полностью дом. На вопрос, когда починят неисправность, хамят, повышают голос, бросают трубку!»; «Сантехники делали запоздалую опрессовку, по горячим батареям полетели камни, содрогнулся 12-этажный дом!»; «В подъезде не должно быть отопления, отменили? А платёжки приходят!».
Один из показательных случаев коммунального коллапса — в июне этого года после аварии на коммунальных сетях на улице Уборевича два дома остались без холодной воды на несколько дней. За это время в окружающих магазинах бутилированная вода закончилась, подвоз воды не был организован. По словам жильцов домов, УК фактически бездействовала, правда, сотрудники компании приглашали в свой ближайший офис испить водички из-под крана.
«Управляйка работает безобразно. Изначально приставка “муниципальная” вызывала доверие, рассчитывали на честность, порядочность, профессионализм. Но зря надеялись. Если раньше с частной УК у нас была и территория двора ухоженная, и в отопительный сезон вступали без проблем, то, когда новые жильцы пошли на поводу у МУПВ “Центральный”, домохозяйство пошло прахом. Всё запущено, полная профнепригодность. И никаких финансовых отчетов», — делится старшая по дому улицы Сахалинской Тамара Глузова.
В нагрузку — сараи
Депутат Думы Владивостока Александр Брянский напомнил, как в 2021 году, в период ликвидации Фрунзенской управляющей компании, мэрия оперативно начала передачу домов, состоящих на её балансе МУПВ «Центральный».
«Большому количеству домов просто навязали муниципальную управляющую, и со временем инертные собственники поняли свою ошибку, поменяв УК. Людей изначально больше всего устраивали заниженные тарифы “Центрального”. Но, когда они увидели плохие результаты — грязные подъезды, нерасчищенные от снега дороги, — сильно разочаровались. Прельстились на разницу рублей в 200−300 и получили низкое качество работы УК. Плюс у МУПВ большая недоработка по взысканию, для этого нужно иметь в штате хорошего юриста и в целом активно работать с должниками цивилизованными методами», — отметил Александр Брянский.
«Причина неплатежа — не всегда отсутствие денег, — говорит сотрудник УК “Эгершельд” Анатолий Белов. — К примеру, молодые моряки, уходя в длительные рельсы, о накопленных долгах забывают. При напоминании большинство честно платят. Ну, мало ли какие обстоятельства. Не у всех развита культура оплаты услуг ЖКХ».
Как предполагает Александр Брянский, за Фрунзенской УК может быть ликвидирована и Ленинская. За хорошими домами придут хорошие УК, а куда деваться жильцам так называемых проблемных домов? Депутат советует собственникам заранее рассмотреть альтернативы. Но при этом не просто соглашаться на повышение тарифа, а требовать гарантий.
«А ветхие дома, походящие на сараи, коих в историческом центре в избытке, достанутся “Центральному”, — лаконично заключил депутат.
С ним нельзя не согласиться — ни одна управляющая компания Владивостока не хочет брать под свою ответственность старые дома. Крыши дырявые, трубы печного отопления вековой давности, проводка искрит. Ни на какой ремонт денег нет. Каждая мелочь в изношенной системе доводит людей до нервного срыва. Однако не все старые дома напоминают сарай или хлев. Предприимчивые жильцы превратили советские лачужки во вполне благоустроенные для проживания дома — со всеми удобствами.
«Жильцы дома решили, что справимся без управляющей компании. Заключили договор на вывоз мусора, у нас нет ни дворника, ни слесаря, ни садовника. Возникает проблема — вызываем специалиста и сами платим за услуги. Сегодня люди стали грамотнее и поняли, что многое могут делать самостоятельно. Пришло время, когда нужно перестать думать о том, что кто-то тебе должен. Собственникам по силам самим обустроить жилище», — говорит жительница исторического центра Владивостока Марина Баринова.
Как видим, в этом случае от МУПВ вообще ничего не зависит.
Необходимо отметить — дома на Сочинской, откуда выгнали муниципальную компанию, вовсе не подходит под разряд ветхих. Коммуникации новые, капитальный ремонт сделан на долгие годы вперёд, маргинальные личности в больших количествах по подъездам не сидят. Однако и здесь муниципальная управляющая компания сработала на отрицательный результат.
Продлить агонию
По мнению экс-депутата думы, имя которого по его просьбе не называем, завершить процедуру банкротства не получается, точнее, ее не хотят завершать.
«Возможно, умирающий МУПВ превратился в неплохую “кормушку” для группы людей. Сумма не маленькая, но и не такая уж и большая, чтобы задолженность невозможно было бы погасить. Тем не менее делается все, чтобы продлить “агонию” предприятия», — отметил экс-депутат.
Можно смело предположить, что умереть лёгкой смертью старому, но проверенному коню, коим является МУПВ «Центральный», не дадут. В мэрии ответили — пока идёт судебное разбирательство, никаких комментариев. Эксперты полагают — деньги на погашение миллионных платежей найдут.
«И хотя предприятие — ответственность муниципалитета, в неудобных случаях в администрации говорят — это отдельный хозяйствующий субъект, мол, не навязывают ему никакую политику, — добавляет Виталий Гречанюк. Ему кажется, что в этом есть доля лукавства».
Диспетчер МУПВ «Центральный» на вопрос о банкротстве заявила, что она намерена работать ещё долго и счастливо.