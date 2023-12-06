КСП: Реальные располагаемые доходы жителей Челябинской области выросли на 8%

Такие данные приводит Контрольно-счетная палата региона.
«Денежные доходы по итогам девяти месяцев 2023 года увеличились на 12,9% по отношению к аналогичному периоду 2022-го и составили 1,079 трлн рублей. Реальные располагаемые (за вычетом обязательных платежей, скорректированные на уровень инфляции) составили 8% к январю-сентябрю 2022 года, что выше среднероссийского уровня (4,8%)», — говорится в комментарии.
В абсолютных числах среднедушевые денежные доходы составили 35,2 тыс. рублей, что на 13,3% больше показателя аналогичного периода прошлого года.
Потребительские расходы в среднем на одного жителя Челябинской области в январе-сентябре составили 29,4 тыс. рублей, что на 13,1% больше по сравнению с АППГ.