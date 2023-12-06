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6 декабря, источник: dostup1.ru

КСП: Реальные располагаемые доходы жителей Челябинской области выросли на 8%

Реальные располагаемые доходы жителей Челябинской области по итогам января-сентября текущего года выросли на 8%, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Такие данные приводит Контрольно-счетная палата региона.

«Денежные доходы по итогам девяти месяцев 2023 года увеличились на 12,9% по отношению к аналогичному периоду 2022-го и составили 1,079 трлн рублей. Реальные располагаемые (за вычетом обязательных платежей, скорректированные на уровень инфляции) составили 8% к январю-сентябрю 2022 года, что выше среднероссийского уровня (4,8%)», — говорится в комментарии.

В абсолютных числах среднедушевые денежные доходы составили 35,2 тыс. рублей, что на 13,3% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Потребительские расходы в среднем на одного жителя Челябинской области в январе-сентябре составили 29,4 тыс. рублей, что на 13,1% больше по сравнению с АППГ.

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