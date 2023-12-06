«Семнадцатый арбитражный апелляционный суд удовлетворил ходатайство АО “Метафракс Кемикалс” и снял с общества ряд введенных минувшим летом ограничительных мер. Об этом свидетельствуют данные судебного дела от 4 декабря», — пишет «Коммерсант Прикамье». Ранее Арбитражный суд Пермского края частично удовлетворил иск Генпрокупратуры в адрес «Метафракс Кемикалс». Был наложен арест на недвижимость предприятия и денежные средства, которые не предназначены для выплаты заработной платы и других обязательных платежей. Ограничительные меры были приняты в рамках рассмотрения иска Генеральной прокуратуры РФ, которая добилась передачи акций «Метафракс Кемикалс» в собственность государства.