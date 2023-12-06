«Сегодня, 6 декабря 2023 года, с 20.00 закрывается сквозной проезд по улице Овчинникова на участке от улицы 1-ая Окружная до улицы Замятина. Ограничение продлится до 1 июля 2024 года», — напоминает Миндортранс региона. Напомним, на данном участке будет организована площадка для проведения основных работ по строительству метротрамвая. Сообщается, что автобусный маршрут № 33 будет следовать по улицам Курчатова, Цеховая и Доватора. После выноса коммуникаций размеры строительной площадки уменьшатся. Сквозной проезд от улицы 1-ая Окружная до улицы Замятина возобновится, но будет выполняться по одной полосе в каждом направлении. По предварительным планам, временная схема проезда будет действовать с июля 2024 года и до окончания работ.