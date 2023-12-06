Соцфонд просит получателей пенсий забрать свои деньги

Как отмечается в распространенном ведомством сообщении, выплаты могут быть приостановлены.
«Социальные выплаты, которые не были получены через почтовые отделения в течение 12 месяцев подряд, будут приостановлены. В связи с этим НМСК призывает всех бенефициаров, которые по разным причинам не получили социальные пособия, обращаться в почтовые отделения “Почты Молдовы” из любого населенного пункта, независимо от места жительства получателя социальной выплаты за получение неоплаченных сумм», — отмечается в сообщении.
Кроме того, для удобства получателей НМСК предлагает запрашивать у поставщиков платежных услуг (банковских учреждений, почтовых отделений) объединение основного пособия (например, пенсии по возрасту) с другими видами социальных пособий.