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6 декабря, новости Молдовы, источник: Sputnik.md

Соцфонд просит получателей пенсий забрать свои деньги

КИШИНЕВ, 6 дек — Sputnik. Национальная касса социального страхования (НМСК) предупредила пенсионеров, соцвыплаты которым поступают через почтовые отделения, о необходимости их своевременного получения.

Источник: Sputnik.md

Как отмечается в распространенном ведомством сообщении, выплаты могут быть приостановлены.

«Социальные выплаты, которые не были получены через почтовые отделения в течение 12 месяцев подряд, будут приостановлены. В связи с этим НМСК призывает всех бенефициаров, которые по разным причинам не получили социальные пособия, обращаться в почтовые отделения “Почты Молдовы” из любого населенного пункта, независимо от места жительства получателя социальной выплаты за получение неоплаченных сумм», — отмечается в сообщении.

Кроме того, для удобства получателей НМСК предлагает запрашивать у поставщиков платежных услуг (банковских учреждений, почтовых отделений) объединение основного пособия (например, пенсии по возрасту) с другими видами социальных пособий.

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