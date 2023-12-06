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6 декабря, источник: CityTraffic.ru

В Самарской области в 2024 году не планируют менять тариф на вывоз мусора

Он останется на уровне 622,07 ₽/м3.

Проект приказа департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области «О корректировке единого предельного тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО “ЭкоСтройРесурс” проходит антикоррупционную экспертизу.

В проекте документа отмечается, что единый предельный тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО на 2024 год не изменится. Он, как и в 2023 году, составит 622,07 ₽/м3 (с НДС).

Антикоррупционная экспертиза приказа департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области продлится до 11 декабря.

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