Снежная непогода, обвалившаяся на Петербург в конце ноября, добавила хлопот не только уборочным службам, но и ответственным за вывоз мусора. На днях жители Приморского района массово вспыхнули возмущениями: отходы уже несколько дней не вывозятся из ЖК «Шуваловский» и с площадок на Арцеуловской аллее, 23. Точечные жалобы прилетели также с Планерной, 63, с улицы Лидии Зверевой, 9, Мариинской, 5, Бассейной, 17. В этот раз мусоровозам помешали не припаркованные у контейнеров автомобилисты, а обилие снега и нерасчищенные дворы. В пресс-службе Невского экологического оператора (НЭО) spb.kp.ru пояснили, что крупные машины зачастую не могут проехать из-за слежавшегося снега и колеи, проложенной легковушками. Жаловаться на невывезенный мусор стали жители Приморского района. Фото: vk.com/primorsky.online. — Это одна из причин. В таких случаях мы не можем рисковать ни своей дорогостоящей спецтехникой, ни припаркованными машинами жильцов. Кроме того, в городе из-за снегопада повышается трафик, поэтому в графике вывоза мусора могут быть сбои. Мусоровоз не сможет ждать, пока один двор освободят, но предпримет еще одну попытку заехать через какое-то время, — рассказали в НЭО. Сейчас, отмечают в компании, жалоб и сбоев в графике стало гораздо меньше. А планы на еще одно сложное для города время — новогодние праздники — у НЭО оптимистичные. Перебоев с вывозом мусора не будет, к работе уже подготовили дополнительные единицы техники.