6 декабря, источник: PrimaMedia.ru
Долги под 2 миллиарда и простаивающие комплексы: КСП Приморья проверила деятельность ПЭО
Показатели работы мусорного оператора изучат депутаты краевого парламента.
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Контрольно-счетная палата Приморья напомнила министерству ЖКХ региона и КГУП «Приморский экологический оператор» о простаивающих во Владивостоке «мусорных» мощностях — сортировочном заводе на Русском, построенном еще к саммиту АТЭС, и бывшем «Спецзаводе № 1» на Бородинской. Объекты висят мертвым грузом на балансе предприятия: имущество портится от простоя и требует постоянных расходов на содержание. Итоги проверки финансово-хозяйственной деятельности ПЭО за период его существования аудиторы представили в отчете.
В деятельности «мусорного оператора» КСП выявила задолженность на 1,6 млрд рублей, а также убытки и необоснованно прощенные долги предприятиям. Аудиторы представили свои замечания в министерство ЖКХ региона, а также и.о. гендиректора предприятия. Депутаты Заксобрания края рассмотрят итоги проверки на ближайшем заседании одного из комитетов, сообщает ИА PrimaMedia.
Проверка показала, что выручка от реализации работ и услуг ПЭО за 2022 год составила 2,4 млрд рублей, что на 4,6% выше выручки, полученной в 2021 году — тогда она составила 2,27 млрд рублей. В целом по предприятию снижены производственные издержки. Себестоимость в 2021 году составляла 3 млрд, в 2022 году — 2,96 млрд рублей. Этого удалось достичь, в том числе, за счет значительного снижения услуг сторонних организаций по транспортировке ТКО, доля которых в себестоимости составляет 60%.
«Несмотря на снижение общей суммы расходов, убыток ПЭО сложился в 2021 году в сумме 387,6 млн рублей, в 2022 году — 347 млн, в первом полугодии 2023 года — 211,1 млн рублей». — констатируют аудиторы.
Согласно данным бухотчетности ПЭО, на 1 июля 2023 года кредиторская задолженность предприятия составляет 1,6 млрд рублей. По мнению КСП, увеличение кредиторской задолженности может привести к санкциям со стороны контрагентов.
Из этой суммы долгосрочные обязательства составляют 875 млн рублей.
«Рост долгосрочной кредиторской задолженности в 2022 и 2023 годах относительно 2021 года оказывает отрицательное влияние на финансовое состояние ПЭО», — отмечается в отчете.
Краткосрочная задолженность составляет 695 млн рублей. Наибольшие суммы предприятие задолжало Дальневосточному межрегиональному управлению Росприроднадзора — более 95 млн рублей, ООО «Матрикс» (за формирование квитанций физлицам) — более 63 млн рублей, а также предприятиям, оказывающим услуги по вывозу ТБО — ООО «Чистый город» — 25,4 млн рублей, ООО «Родник ДВ» — 18 с лишним млн. Вся задолженность является текущей.
КСП выявила ряд нарушений и со стороны министерства ЖКХ, чьим подведом является предприятие. Так, МинЖКХ не осуществляло ведомственный контроль при разработке программы деятельности КГУПа. Как итог — программы деятельности ПЭО на 2022−2023 годы не содержат сведения о планируемом размере чистой прибыли, подлежащей зачислению в краевой бюджет.
В сфере госзакупок выявлено 19 нарушений. Также у аудиторов возникли вопросы по списанию дебиторской задолженности ряду организаций. За три года сформировалась высокая задолженность в размере 883,9 млн рублей. Наиболее крупные суммы числятся за населением, и цифры растут из года в год. Если долги населения в 2021 году составляли 473 млн рублей, то за 2022 год — 603,8 млн рублей.
Среди организаций в числе крупных должников — управление дорог и благоустройства города Владивостока. В 2022 году УДиБ снизило задолженность до 1,65 млн рублей с 3,7 млн, но она все равно остается высокой. Задолженность по ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, напротив, выросла — с 1,8 млн рублей в 2021 году до 2,4 млн рублей в 2022 году. По ФГУП «Почта России» числится дебиторская задолженность в сумму 4,4 млн рублей, по ООО «ДВ Невада» (сеть «Самбери») — 2,2 млн рублей.
«Отсутствуют письменные обоснования для исключения организация из списка должников, наряду с этим списание произведено без распоряжения генерального директора. В ходе проведения проверки списанная задолженность восстановлена в бухучете», — говорится в документе.
Проверка производственно-хозяйственной сферы и бухучета показала, что на предприятии безосновательно завышены нормы расхода списания ГСМ в среднем на 20%, что в суммовом выражении составляет 7 млн рублей в год. Покупки материалов на сумму 1,67 млн рублей проведены без оформления приходных ордеров.
Кроме того, аудиторы обратили внимание на простаивающее имущество ПЭО, по которому предприятие несет расходы.
Так, на балансе оператора находится комплекс по переработке и утилизации ТБО на острове Русский, состоящий из 13 объектов (административно-бытовой корпус, основной цех, здание гаража, бытовые помещения, ремонтные мастерские). Он бездействует с момента постройки в 2012 году к саммиту АТЭС. Планы по запуску сортировочного завода на Русском звучали в 2019 году, но до реализации пока дело не дошло.
«Помещения комплекса находятся в хорошем состоянии, но при этом пустуют, оборудование, в том числе дорогостоящее, не используется. Территория комплекса охраняется. На территории находится автомобильная техника — три единицы неукомплектованных новых МАЗов, приобретенных в 2022 году по договору лизинга, и один разукомплектованный автомобиль после аварии», — констатируют аудиторы.
Расходы по содержанию комплекса ТБО на Русском составили 40 млн рублей.
Еще одна заброшенная площадка — бывший МУПВ «Спецзавод № 1» во Владивостоке (на Бородинской), который не работает с 2018 года.
«Основное помещение находится в заброшенном состоянии, внутренние помещения частично разрушены, коммуникации отсутствуют. На территории ПП № 1 находится пункт приема вторсырья от населения, производится изготовление металлических контейнеров для сбора ТКО и участок по переработке веток деревьев. В момент проверки спецоборудование по дроблению веток не работало. Территория завалена древесными отходами и стружкой», — говорится в отчете.
Затраты по содержанию бывшего «Спецзавода № 1» составили 15,8 млн рублей.
Отмечается, что руководство ПЭО планирует переоборудовать основное помещение завода для размещения административно-управленческого персонала. По информации ПЭО, реконструкция потребует свыше 30 млн рублей. На составление сметы по реконструкции помещения расходы составили 1,2 млн рублей.
«Неиспользуемые в хозяйственной деятельности объекты теряют свою номинальную стоимость, со временем требуют увеличения капитальных вложений, излишние затраты на их содержание увеличивают убытки ПЭО. Министерство не осуществляет контроль за эффективностью использования объектов предприятия», — считают аудиторы.
«Согласно территориальной схеме, минимальное нормативное количество условных контейнеров по региону на основе норматива объема образования ТКО составляет 64,6 тысячи единиц. В то время как размещено 34,4 тысячи контейнеров, что ниже потребности в 1,9 раза. Мест накопления отходов организовано 15,9 тысяч единиц из нормативного количества 35,2 тысячи единиц, что также ниже установленного показателя в 2,2 раза», — говорится в отчете по контрольному мероприятию.
Планируется, что данный отчет и деятельность КГУП «Приморский экологический оператор» будут рассмотрены на ближайшем заседании комитета Заксобрания Приморья по продовольственной политике и природопользованию 7 декабря.
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