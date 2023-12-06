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6 декабря, источник: АиФ Казань

В Казани появятся жилищные комплексы нового формата

В них жилье комбинируют с инфраструктурой для развития.

Источник: Аргументы и факты

В Казани появятся жилищные комплексы нового формата, сообщает РБК Татарстан.

Главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина рассказала, что на данный момент трудится над созданием трех первых проектов, где жилище комбинируется с инфраструктурой для развития: бизнес-инкубаторами, арт- и образовательными кластерами.

Также она отмечает, что стоимость жилья растет, и это становится непосильным бременем для многих молодых людей. Следовательно, в городе необходимо создание не только альтернативных видов жилья, но и альтернативных функциональных возможностей, связанных с данным типом жилья.

«Там должны быть рядом бизнес-инкубаторы, арт-пространства, образовательные кластеры. В городе сейчас активно отрабатываются 3 подобных объекта,» — разъясняет Тухватуллина в рамках архитектурно-строительного форума «Казаныш».

Примеры аналогичных успешных проектов имеется за рубежом. К примеру, в Роттердаме в промышленном здании разместили цирковую школу и жилые помещения. Похожие объекты могут быть реализованы в «ржавом поясе» города, где центр пересекается с окраиной.

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