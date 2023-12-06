6 декабря, источник: АиФ Казань
В Казани появятся жилищные комплексы нового формата
В них жилье комбинируют с инфраструктурой для развития.
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В Казани появятся жилищные комплексы нового формата, сообщает РБК Татарстан.
Главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина рассказала, что на данный момент трудится над созданием трех первых проектов, где жилище комбинируется с инфраструктурой для развития: бизнес-инкубаторами, арт- и образовательными кластерами.
Также она отмечает, что стоимость жилья растет, и это становится непосильным бременем для многих молодых людей. Следовательно, в городе необходимо создание не только альтернативных видов жилья, но и альтернативных функциональных возможностей, связанных с данным типом жилья.
«Там должны быть рядом бизнес-инкубаторы, арт-пространства, образовательные кластеры. В городе сейчас активно отрабатываются 3 подобных объекта,» — разъясняет Тухватуллина в рамках архитектурно-строительного форума «Казаныш».
Примеры аналогичных успешных проектов имеется за рубежом. К примеру, в Роттердаме в промышленном здании разместили цирковую школу и жилые помещения. Похожие объекты могут быть реализованы в «ржавом поясе» города, где центр пересекается с окраиной.