6 декабря, источник: Хабаровский край сегодня
Импортозамещённый лайнер SJ-100 из Комсомольска-на-Амуре станет ещё надёжнее
В выпускаемых в Хабаровском крае самолётах заменили на отечественные около 40 агрегатов.
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Компания «Яковлев», входящая в госкорпорацию Ростех, раскрыла некоторые подробности о том, какие именно изменения претерпела модификация пассажирского самолета SJ-100, который собирают в Комсомольске-на-Амуре. Так, согласно информации телекомпании «6 ТВ. Комсомольское время», в машине заменено около 40 иностранных компонентов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня»..
По информации производственного центра в Комсомольске-на-Амуре филиала ПАО «Яковлев», часть компонентов, разработанных специально обновленной машины, могут использоваться и в более ранних версиях самолётов, что упростит стоимость и время на их ремонт в случае необходимости. Обновленный самолет получит более мягкую подвеску шасси, большие дисплеи в кабине пилотов, отличающихся повышенной надежностью и простотой технического обслуживания.
Напомним, испытания обновленного самолета начались 29 августа этого года, летное тестирование проводилось со старой силовой установкой, сейчас полным ходом идет подготовка к испытаниям второго летного образца уже с полностью импортозамещенным отечественным двигателем ПД-8. Всего до 2030 года в Комсомольске-на-Амуре будет произведено около 140 SJ-100. Этот лайнер должен стать основным самолетом в стране на рынке региональной авиации.