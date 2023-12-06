6 декабря, источник: Живем в Нижнем
Три площадки задействуют при строительстве станции метро в Сормове
Три площадки будут задействованы при строительстве новой станции метро в Сормовском районе Нижнего Новгорода.
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Об этом сообщил генеральный директор МКУ «ГУММиД» Андрей Левдиков.
Стартовый котлован разместится возле «Буревестника». Также работы будут вестись в районе станционного комплекса «Сормовский». Третью площадку организуют между ними. Там обустроят вентиляционный узел и вспомогательные сооружения.
Напомним, что новая станцию «Сормовская» появится в районе Станционной улицы около ж/д путей. Андрей Левдиков рассказал, что строить эту ветку будут по принципу Автозаводской, когда проектирование ведется параллельно со стройкой. Проект разделен на несколько этапов.
Ранее мы писали, что линию метро могут продлить до 7-го микрорайона в Сормовском районе.