6 декабря, источник: Комсомольская правда
Волгоградцы потратили в магазинах более 494 млрд рублей за 10 месяцев года
В 2023 году оборот розничной торговли в Волгоградской области превысил 494 млрд.
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В Волгоградской области подсчитали, сколько местные жители оставили в магазинах денег за 10 месяцев года. Оборот розничной торговли в январе-октябре составил 494,6 миллиарда рублей. За тот же период времени прошлого года цифра была меньше на 8,8%, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Волгоградстата.
В этом году почти половина трат волгоградцев, а именно 217,3 миллиарда рублей, пришлась на продукты, в том числе напитки, табачные изделия. Больше денег у жителей региона ушло на непродовольственные товары — 277,3 миллиарда рублей, причем годом ранее расходы на эту категорию были меньше на 16,7%.
— Из хозяйствующих субъектов, формирующих оборот розничной торговли, наибольший удельный вес приходится на крупный бизнес и составляет 63,5%, — отметили в Волгоградстате.
На магазины малого и среднего предпринимательства пришлось 31,2% от общего оборота. Вклад рынков и ярмарок в товарооборот составил 5,3% от всего объема.