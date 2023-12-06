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6 декабря, источник: Комсомольская правда

В Ростовской области планируют увеличить ряд выплат на 4,5%

Ветеранам труда и труженикам тыла Ростовской области собираются проиндексировать выплаты.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты Заксобрания Ростовской области рассмотрят возможность индексации выплат труженикам тыла, репрессированным и ветеранам труда. Пока еще не принятый проект документа можно найти на сайте донского парламента.

Если решение утвердят, ежемесячная выплата изменится на 4,5% и составит 1103 рубля. Сумму намерены проиндексировать в сторону увеличения.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что сейчас получателям перечисляют 1055 рублей в месяц.

Напомним, ранее стало известно, что с 1 января 2024 года на Дону могут повысить пенсии и минимальный размер оплаты труда. Изменение сумм выплат одобрили в Совете Федерации Федерального собрания России.

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