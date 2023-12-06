6 декабря, источник: Хабаровский край сегодня
Детальные планы комплексного развития Хабаровска подготовят в 2024 году
Они будут разработаны в соответствии с мастер-планом развития города.
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Президент России Владимир Владимирович Путин утвердил мастер-план развития города Хабаровска. Согласно ему, в краевой столице должны произойти коренные изменения, которые коснутся жилой застройки, появлению новых социальных объектов и обновление прибрежной зоны в Индустриальном районе, включая строительство нового речного вокзала с пограничным пунктом пропуска, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Согласно подробной дорожной карте, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, правительство Хабаровского края, администрации города Хабаровска и Хабаровского района, в следующем году представят разработанные планы по нескольким территориям.
Среди них проект «Городская гавань» — комплексное развитие прибрежной зоны от «Броско молла» до ул. Радищева. Еще три проекта касаются жилищной застройки: микрорайон «Дальневосточный квартал» в районе ул. Аэродромной и застройка в поселке им. Горького. Еще одна территория под строительство жилья находится в районе ул. Новой на стыке Хабаровска и Хабаровского района возле села Тополево.
Планы по всем четырем территориям, которые представят в следующем году, должны отразить их развитие до 2030 года — к дате, предусмотренной мастер-планом города Хабаровска.