Прошутто и хамон. Как в Беларуси наладили выпуск импортозамещающей мясной продукции

«За девять месяцев этого года наблюдается рост экспорта переработанной мясной продукции. Если говорить о количественном выражении, это 21%, а в стоимостном — более 5%. Основной удельный вес роста — это колбасные изделия, на которые приходится более 27%», — рассказал Павел Янов.
Он также отметил, что новым направлением в производстве мясных изделий является изготовление импортозамещающей продукции, аналогичной хамону: «Это технология производства сыровяленой продукции, предполагающая подбор мясного сырья, созревания мяса. Благодаря этому продукт получает характерный вкус и аромат. Дополнительно осуществляется выпуск таких продуктов, как ветчина пармская, или прошутто».
Павел Янов также рассказал об изготовлении полуфабрикатов быстрого приготовления в порционной упаковке. «Это, например, стейки в маринаде. То, что нужно хозяйкам, сейчас пользуется повышенным спросом. Кроме того, это позволяет сократить время на приготовление продукта», — заключил он.