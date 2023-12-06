Главное
Спецоперация на Украине
6 декабря, новости Беларуси, источник: БЕЛТА

Прошутто и хамон. Как в Беларуси наладили выпуск импортозамещающей мясной продукции

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник управления мясной и молочной промышленности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Павел Янов в YouTube-проекте БЕЛТА «По факту: решения Первого» рассказал, как в Беларуси наладили выпуск импортозамещающей мясной продукции.

Источник: AP 2023

«За девять месяцев этого года наблюдается рост экспорта переработанной мясной продукции. Если говорить о количественном выражении, это 21%, а в стоимостном — более 5%. Основной удельный вес роста — это колбасные изделия, на которые приходится более 27%», — рассказал Павел Янов.

Он также отметил, что новым направлением в производстве мясных изделий является изготовление импортозамещающей продукции, аналогичной хамону: «Это технология производства сыровяленой продукции, предполагающая подбор мясного сырья, созревания мяса. Благодаря этому продукт получает характерный вкус и аромат. Дополнительно осуществляется выпуск таких продуктов, как ветчина пармская, или прошутто».

Павел Янов также рассказал об изготовлении полуфабрикатов быстрого приготовления в порционной упаковке. «Это, например, стейки в маринаде. То, что нужно хозяйкам, сейчас пользуется повышенным спросом. Кроме того, это позволяет сократить время на приготовление продукта», — заключил он.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
График отключения горячей воды в Минске на июнь 2023 года
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
экономикасельское хозяйство