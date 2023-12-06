Тариф на содержание жилья в Волгограде разрешили поднять на 7,5% за год

В 2024 году тариф на содержание жилья в Волгограде может вырасти минимум на 7,5% без согласия жильцов. Там, где давно не поднимали плату, услуги управляющей компании могут подорожать сразу на 79,3%. Такие цифры утвердила администрация Волгограда в постановлении от 09.11.2023 № 1198 «Об установлении предельного индекса изменения размера платы за содержание жилого помещения…». Касается это тех собственников, которые не приняли решение о повышении тарифа сами, сообщает сайт volgograd.kp.ru.
Так, в 2024 году размер платы за содержание помещения для тех домов, где тариф установили в 2023-м, могут без согласия жильцов увеличить на 7,5%. Там, где тариф действует с 2022 года — сразу на 20,32%, с 2021 года — на 30,4%, с 2020-го — на 36,8%. Еще больше прибавка составит в домах, где плату за содремжил установили в 2019 году — 41%, в 2018 — 47%, в 2017 — 50,7%. Если плату УК не поднимала с 2015 года, она может вырасти аж на 79,3%.
Если не считать отопления, плата за содержание и ремонт жилого помещения — один из самых весомых платежей за коммуналку в Волгограде. Сюда входят все работы по дому управляющей компании или ТСЖ от уборки подъездов и двора до текущего ремонта крыши, лифта, инженерных систем, подъезда. Где-то тариф остается неизменным много лет, где-то растет каждый год.
Согласно законодательству, устанавливают размер платы за содержание жилья сами собственники. Для этого ежегодно УК или ТСЖ должна предоставить отчет и финансовое обоснование повышения тарифа. Затем жильцы на общем собрании собственников его утверждают, либо нет. Однако в подавляющем большинстве домов Волгограда таких собраний не бывает вовсе. После УК обращается в администрацию с просьбой повысить тариф на содержание без участия жильцов и власти не отказывают коммунальщикам.
Предельные индексы муниципалитет устанавливает в соответствии с федеральным законодательством. Как пояснили сайту volgograd.kp.ru в мэрии, УК все же придется предоставить властям пакет документов с финансово-экономическим обоснованием своих желаний и доказать, что денег на содержание дома при действующих расценках реально не хватает.
С одной стороны, постановление администрация Волгограда в какой-то мере ограничит аппетиты коммунальщиков предельными индексами повышения платы. С другой, о реальной стоимости работ речи не идет. И УК может под шумок просто больше заработать, даже не общаясь с жильцами, не делая реальных расчетов и, конечно, не думая о качестве работ. Если сравнивать предельные индексы с официальной инфляцией, управляющие компании явно будут в стабильном плюсе. Тем более, что многие прописанные в договоре управления работы зачастую так и остаются лишь на бумаге.
Подорожает в 2024 году в Волгограде и плата капремонт — с 1 января она вырастет на 9%. С 1 июля повысится и стоимость коммунальных услуг — минимум на 9,8%.