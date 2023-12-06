Чебан: тариф на газ в Молдове может снизиться только весной 2024 года

По его словам, новый тариф может составить 16−17 леев, то есть на 1−2 лея меньше, чем сейчас.
«Не забывайте, что тариф на транспортировку повысился. Тариф на распределение изменился этим летом для каждого предприятия с учетом отрицательных отклонений… Тариф зависит не только от закупочной цены», — сказал Чебан в эфире RLive.
Ранее министр энергетики Виктор Парликов заявил, что Молдова располагает запасами газа до конца февраля 2024 года.
В последний раз тариф на природный газ для потребителей в Молдове менялся в июне 2023 года. Тогда он был снижен решением Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ).
Так, стоимость кубометра природного газа для бытовых потребителей составила 18,07 лея за кубометр с учетом НДС. До этого тариф составлял 29,27 лея за кубометр.