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6 декабря, новости Молдовы, источник: Sputnik.md

Чебан: тариф на газ в Молдове может снизиться только весной 2024 года

КИШИНЕВ, 6 дек — Sputnik. Предпосылки для снижения тарифа на газ могут возникнуть только весной, заявил глава АО «Молдовагаз» Вадим Чебан.

Источник: Sputnik.md

По его словам, новый тариф может составить 16−17 леев, то есть на 1−2 лея меньше, чем сейчас.

«Не забывайте, что тариф на транспортировку повысился. Тариф на распределение изменился этим летом для каждого предприятия с учетом отрицательных отклонений… Тариф зависит не только от закупочной цены», — сказал Чебан в эфире RLive.

Ранее министр энергетики Виктор Парликов заявил, что Молдова располагает запасами газа до конца февраля 2024 года.

В последний раз тариф на природный газ для потребителей в Молдове менялся в июне 2023 года. Тогда он был снижен решением Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ).

Так, стоимость кубометра природного газа для бытовых потребителей составила 18,07 лея за кубометр с учетом НДС. До этого тариф составлял 29,27 лея за кубометр.

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