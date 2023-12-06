6 декабря, новости Казахстана, источник: Newtimes.kz
Доллар подешевел на казахстанской бирже
Согласно данным сайта казахстанской фондовой биржи KASE, стоимость американской валюты снизилась со вчерашнего дня, передает ИА «NewTimes.kz».
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Так, доллар подешевел на 1,54 тенге. Таким образом его стоимость снизилась до 459,46 тенге.
Торги вторника для доллара завершились на отметке 461,00 тенге.
Аналитики Alpari отметили, что в фокусе рыночного внимания находятся минимум два важных момента. Первый заключается в расстановке сил внутри нефтяного сектора. Баррель Brent сохраняется под давлением из-за большого количества рыночных сомнений в перспективах и способности ОПЕК+ стабилизировать цены путем сокращения предложения.
«Вряд ли здесь есть объективные основания для переживаний. Второй — в достаточном предложении валюты на внутреннем рынке. Этот фактор ранее снял большой объем биржевого напряжения и продолжает работать в пользу тенге. Баррель Brent вырос до $77,21 после снижения минувшим вечером. Отношение к риску улучшается. Это еще одна хорошая новость для нацвалюты Казахстана», — говорится в сообщении.