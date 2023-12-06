13:48 (мск), источник: Московский комсомолец
Дизайнер назвал способы обновить интерьер без больших затрат
Дизайнер, архитектор Константин Лагутин сообщил, что для обновления интерьера достаточно покрасить стены или сделать перестановку.
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Дизайнер, архитектор Константин Лагутин сообщил, что для обновления интерьера достаточно покрасить стены или сделать перестановку.
Иногда хочется обновить интерьер, внести какие-то изменения, сделать гнездышко уютнее или, наоборот, добавить яркости и экстравагантности. Для этого не нужно тратить большие суммы и делать ремонт заново. Можно последовать простым советам дизайнера.
По словам специалиста, не обязательно красить все стены. Можно купить банку краски и сделать одну акцентную стену. А можно взять мебельную краску и покрасить несколько старых элементов мебели.
В качестве обновления интерьера эксперт предложил сделать перестановку и квартира уже будет выглядеть иначе, добавьте еще несколько уютных вещей и вот вам — счастье и атмосферность.
Также Лагутин посоветовал подобрать шторы в цвет акцентной стены, передает РИАМО.