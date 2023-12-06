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13:48 (мск), источник: Московский комсомолец

Дизайнер назвал способы обновить интерьер без больших затрат

Дизайнер, архитектор Константин Лагутин сообщил, что для обновления интерьера достаточно покрасить стены или сделать перестановку.

Дизайнер, архитектор Константин Лагутин сообщил, что для обновления интерьера достаточно покрасить стены или сделать перестановку.

Иногда хочется обновить интерьер, внести какие-то изменения, сделать гнездышко уютнее или, наоборот, добавить яркости и экстравагантности. Для этого не нужно тратить большие суммы и делать ремонт заново. Можно последовать простым советам дизайнера.

По словам специалиста, не обязательно красить все стены. Можно купить банку краски и сделать одну акцентную стену. А можно взять мебельную краску и покрасить несколько старых элементов мебели.

В качестве обновления интерьера эксперт предложил сделать перестановку и квартира уже будет выглядеть иначе, добавьте еще несколько уютных вещей и вот вам — счастье и атмосферность.

Также Лагутин посоветовал подобрать шторы в цвет акцентной стены, передает РИАМО.

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