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6 декабря, источник: Комсомольская правда

В Омске определили перевозчиков еще на три востребованных маршрута

Контракты вступят в силу с 1 декабря.

Департамент транспорта администрации Омска определился с перевозчиками еще по трём автобусным маршрутам на следующий год. Изменения коснутся одного маршрута.

Так, маршрут № 20 (ОНПЗ — Ул. Гашека) теперь будет обслуживать компания «Омстар», вместо «Альянса». Информация об этом появилась на портале госзакупок. По будням на маршруте будет работать 24 автобуса среднего класса, а по выходным дням их будет курсировать 18.

«Альянс» продолжит работать на маршруте № 59 (Биофабрика — ОНПЗ). На маршруте № 55 (Ул. Лобкова — Микрорайон Булатово) также останется прежний перевозчик.

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