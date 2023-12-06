6 декабря, источник: АиФ Самара
Кому в 2024 году увеличат зарплаты и пенсии?
На повышение заработной платы и пенсий уже заложили деньги в федеральном бюджете.
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С 1 января 2024 года ряд категорий жителей Самары ощутят положительные изменения в своем финансовом положении, так как произойдет увеличение зарплат и пенсий. Однако, это касается не всех, а только определенных групп граждан. Федеральный и региональный бюджеты предусматривают дополнительные расходы для реализации этих изменений.
Пенсионеров ждет увеличение выплат на 7,5%, а также работающим гражданам добавят 1628 рублей. Тем пожилым гражданам, кто прошел войну увеличат пенсию на 4,5%. Бюджетники тоже не останутся в стороне, им увеличат зарплату на 4,5, а сотрудникам социальной сферы — на 9,5%.
Напомним, что ранее стало известно о росте зарплат курьеров в Самарской области. Их максимальная оплата труда может достигать ста тысяч рублей в месяц.