Кто может получить компенсацию? Есть шесть категорий южноуральцев, которые могут рассчитывать на компенсацию расходов за оплату жилых помещений и коммунальных услуг: инвалиды и участники Великой Отечественной войны, «блокадники», бывшие узники фашистских концлагерей;ветераны боевых действий;члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий;инвалиды;семьи, имеющие детей-инвалидов;отдельные категории граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на ПО «Маяк» и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. Какая сумма компенсации? Размер компенсации рассчитывается индивидуально, исходя из утверждённых в регионе тарифов на содержание и ремонт, аренду жилья, коммунальные услуги и минимальный размер взноса на капительный ремонт многоквартирного дома. Также учитываются нормы площади жилого помещения и нормативы потребления. Расчёт компенсации осуществляется из суммы начисленной платы за аренду жилого помещения и коммунальные услуги и взноса на капитальный ремонт. Если у южноуральцев есть задолженности по этим категориям расходов, то выплата компенсации за услуги, по которым существует долг, приостанавливаются. Исключением является заключение и выполнение гражданами соглашений по погашению финансовых обязательств. Как долго выплачивается компенсация? Компенсация расходов за ЖКХ оформляется на бессрочный период. Гражданам, которые получают выплаты по инвалидности, компенсируют затраты на срок установления инвалидности. Как оформить компенсацию? Подать документы для оформления компенсации можно двумя способами. Первый из них — обратиться в филиалы МАУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Челябинска». Адреса и режим работы МФЦ можно узнать на сайте. Второй способ — обратиться по предварительное записи в Управление социальной защиты населения по месту жительства: Калининский район — улица Шенкурская, 7б, телефон: 790−96−59;Курчатовский район — Комсомольский проспект, 107а, телефон: 731−54−45;Ленинский район — улица Гагарина, 42а, телефон: 274−43−19;Металлургический район — улица Дегтярева, 49аА, телефон: 735−85−15;Советский район — улица Цвиллинга, 63, телефон: 260−36−19;Тракторозаводский район — улица Артиллерийская, 109, телефон: 772−39−14;Центральный район — улица Советская, 36, телефон: 263−53−61. Образцы документов для подачи заявки можно посмотреть на официальном сайте Комитета социальной политики города Челябинска. Уже известно, что с 1 января 2024 года поднимут цены за капремонт.