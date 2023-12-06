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6 декабря, источник: СуперОмск

В Омске на три года зарезервировали земли для размещения объектов метрополитена

Руководитель омского Минимущества Евгений Козлов подписал в среду, 6 декабря 2023 года, приказ о резервировании земель для государственных нужд Омской области в границах города Омска в целях размещения объектов Омского метрополитена.

«Зарезервировать сроком на три года для государственных нужд Омской области земли в границах муниципального образования городской округ город Омск Омской области в целях размещения объектов Омского метрополитена согласно перечню координат характерных точек границ территорий, резервируемых для государственных нужд Омской области в целях планируемого размещения первой линии объектов Омского метрополитена в системе координат МСК-55, указанных в приложении к настоящему приказу», — указано, в частности, в документе.

Приказом ограничиваются права собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков в возведении жилых, производственных, культурно-бытовых и иных зданий и сооружений. Так, для возведения подземных инженерных сетей и коммуникаций, или объектов капитального строительства регионального и местного значения, размещение которых предусмотрено документом территориального планирования или документацией по планировке территории можно по согласованию с «Управлением заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений».

Координаты зарезервированных земель указаны в приложении к приказу, опубликованному в среду, 6 декабря 2023 года, на официальном портале правовой информации.

Напомним, ранее сообщалось, что в Омске ликвидируют две недостроенные станции метро в Октябрьском округе.

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