6 декабря, источник: Om1.ru
Развязку у метромоста начнут готовить прямо под снегом
Депутаты уверены, что откладывать важные технические вопросы на весну нельзя.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Мэрия должна как можно быстрее приступить к строительству развязки у метромоста, которая должна соединить Орджоникидзе с Красным путём и позволить попадать с последнего на мост через эстакаду, без левого поворота. Такое мнение высказали депутаты архитектурного комитета Горсовета, который собрался сегодня, 6 декабря.
Концепцию развязки, напомним, отправляли на доработку: сначала вопросы к ней возникли у депутатов, а потом — у ГИБДД. В итоге рабочая группа с участием всех сторон разработала вариант, который устроил, кажется, все стороны.
Замглавы департамента архитектуры Татьяна Фролова рассказала комитету, что перед строительством необходимо скорректировать земельные участки, расположенные на месте будущей развязки. На это выделят 2 миллиона рублей, а приступить к работам планируют по весне, когда сойдёт снег. Депутатов такой расклад категорически не устроил.
«Где-то мосты за год строят, а у нас только к изысканиям приступают. Мы так никогда с места и не сдвинемся, если по полгода будем ждать, пока снег сойдёт», — заявил председатель комитета Дмитрий Лицкевич.
Сергей Дроздов поддержал коллегу и напомнил, что в следующем году город может закрыть на реконструкцию мост у Телецентра. Если к этому моменту не появится развязка, последствия будут ужасны, уверен депутат. А Дмитрий Сахань напомнил, что директор департамента строительства Михаил Веселев много работал на севере, так что разобраться со снегом — не проблема. Есть, в конце концов, подрядчики, готовые провести работы зимой.
«Снежные вопросы решаемы, если что — позовём УДХБ, они трактором расчистят территорию», — согласился глава департамента правового обеспечения Олег Баланов.
Кроме того, депутаты решили провести транспортное моделирование будущей развязки, подумать над тем, как защитить жителей от шума машин и где поставить рекламные щиты — их, по словам Алексея Провозина, город сможет сдавать за огромные деньги.