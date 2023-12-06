6 декабря, источник: АиФ Пермь
В Перми выберут проектировщика многоуровневых дорожных развязок на Чкалова
Здесь оборудуют дорожные тоннели и надземный пешеходный переход.
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Отбор подрядчика для разработки проекта строительства многоуровневых дорожных развязок на пересечении улицы Чкалова с улицами Куйбышева и Героев Хасана объявили в Перми, сообщает Business Class.
Согласно техзаданию, на этих перекрёстках должны быть оборудованы дорожные тоннели, надземный пешеходный переход и велодорожки. Здесь также планируют обустроить шесть полос движения и широкие тротуары.
Предполагается, что сначала проектировщик разработает, как минимум, три варианта строительства объектов. Из них выберут один лучший.
На строительство новых транспортных развязок, по планам краевых властей, должен уйти год и три месяца. Работы начнутся 25 января 2024 года, а завершатся 28 апреля 2025 года. Начальную (максимальную) стоимость контракта оценили в 143,7 миллиона рублей. Заказчиком выступило региональное управление автомобильных дорог и транспорта.