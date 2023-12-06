6 декабря, источник: Комсомольская правда
На окраине Самары планируют построить новый микрорайон
Район с коттеджами и высотками может появиться в южной части Самары.
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На окраине Самары может появиться новый жилой микрорайон. Его хотят разместить на участке, расположенном на границе Куйбышевского и Волжского районов. Информация об этом размещена в документах на сайте городской администрации.
Насколько известно, под застройку хотят отдать территорию на берегу озера Болгарка. Ранее там планировалось индивидуальное жилищное строительство. Однако теперь документацию по планировке площадки решили скорректировать. К ней приложена схема, в которой обозначены планы по возведению не только домов (коттеджей и высоток), но и различных соцобъектов.
Так, в жилых кварталах предполагается построить детские сады, школы, медучреждения, ФОКи, бассейны, музеи, концертные залы, МФЦ, рынки, магазины, торговые центры. Также запланированы банковские отделения; пожарные депо; стоянки для авто; объекты религии, отдыха и туризма и др. Сроки реализации проекта пока неизвестны.
Схема планировки территории на окраине Самары администрация Самары.