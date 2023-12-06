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6 декабря, источник: СуперОмск

После капремонта многоэтажку в омских Нефтяниках отправили на снос

В среду, 6 декабря 2023 года, опубликовано постановление Администрации города Омска о признании аварийной многоэтажки по адресу Энергетиков, 29а, что в Советском округе Омска.

Согласно нормативному акту за подписью мэра Сергея Шелеста, жильцов этого дома в омских Нефтяниках предписано расселить до конца 2030 года.

Стоит напомнить, что состояние дома привлекло внимание общественности в феврале 2022 года, когда в подъезде на первом этаже дома 1959 года постройки выпала часть кирпичной кладки, «прореху» закрыли листом гипсокартона.

Согласно данным Регионального фонда капитального ремонта капитального ремонта многоквартирных домов Омской области, собираемость платежей по многоэтажке достигает 45%: из начисленных 1,2 миллиона рублей внесено порядка 671 тысячи рублей. При этом в 2018 году проводился капитальный ремонт кровли, а в плане на 2025 год пока значится восстановление фасада.

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