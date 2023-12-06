6 декабря, источник: ИА Башинформ
В городе Башкирии до конца года будет сдан новый ледовый дворец
В городе Октябрьский Башкирии готовится к открытию ледовый дворец. Спортивное сооружение посетил министр спорта республики Руслан Хабибов.
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Руслан Хабибов отметил в своём телеграм-канале, что концепцию и техническую реализацию ледового дворца разрабатывали лучшие специалисты. По его словам, они приложили максимум усилий для того, чтобы спортсменам было комфортно тренироваться.
Как ранее сообщало информагентство «Башинформ», масштабный объект в Октябрьском возводится в рамках государственно-частного партнёрства. Во дворце будут заниматься хоккеем и фигурным катанием, в нём оборудуют конференц-зал на 50 человек, трибуны на 800 мест, залы силовой подготовки и функциональных занятий, а также кардиозал. Объект будет сдан в конце этого года.