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Спецоперация на Украине
6 декабря, источник: Коммерсантъ

На Кубани дети участников СВО получат выплаты по 20 тыс. рублей

К новогодним праздникам дети участников специальной военной операции получат выплату в сумме 20 тыс. руб., сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края со ссылкой на губернатора Вениамина Кондратьева.

Источник: Банк России

Средства для поддержки семей военнослужащих, добровольцев и мобилизованных будут выделены из бюджета региона.

Глава Кубани разъяснил, что получавшим в прошлом году такую выплату семьям материальная помощь будет начислена без заявлений. Те семьи, которые получают выплату на детей впервые, должны до конца года обратиться в отделы социальной защиты. По словам Вениамина Кондратьева, за период с начала СВО на поддержку бойцов и их семей из бюджета Кубани направлено более 5 млрд руб. С 1 сентября текущего года добровольцы и контрактники МО получают по 200 тысяч руб. Дети участников СВО имеют право на внеочередное предоставление места в детских садах и бесплатное питание в школе. Семьям участников специальной военной операции компенсируют расходы на газификацию домов и выплачивают по 100 тысяч руб. на санаторно-курортное лечение в здравницах региона, сообщает пресс-служба администрации края.

Анна Перова, Краснодар.

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