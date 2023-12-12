12:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
Почему пенсия — дело молодых
Рассказываем, что влияет на пенсию, из чего она состоит, и почему ей лучше начать заниматься уже сегодня.
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СберНПФ провел исследование и выяснил, что только 8% россиян знают, как работает пенсионная система в России. Такой результат может привести к неприятным последствиям. Часто бывает, что после выхода на пенсию оказывается, что поддерживать комфортный уровень жизни почти невозможно. Чтобы такого не случилось, лучше задуматься о будущем заранее.
На данный момент средний размер страховой пенсии по старости едва превышает 21 тысячу рублей. А это, согласитесь, не так много, как хотелось бы.
Страховая пенсия компенсирует только часть дохода, которого гражданин лишился из-за старости. При этом у некоторых граждан есть еще и накопительная пенсия. Однако многие не знают, каков ее размер и где она хранится. А значит — не управляют частью будущего дохода.
Чтобы быть во всеоружии, необходимо обладать точной информацией. Для начала узнайте, какую пенсию вы заработали уже сейчас. Сделать это очень просто.
Вариант 1. Запросите выписку с портала Госуслуг. Вы получите полный документ, в котором будут учтены все сведения о вашей карьере и указан размер страховой пенсии, рассчитанный на дату запроса. В документе довольно много информации, и потребуется время для прочтения.
Вариант 2. Наиболее простой: для всех, у кого есть СберБанк Онлайн. Зайдите в приложение, введите в строке поиска Пенсия. Так вы попадете на вкладку «Пенсия и сервисы СберНПФ».
В первый раз вам потребуется дать согласие на получение данных с Госуслуг, но оно того стоит. В результате вы получите выписку, но уже в виде набора карточек. На них в простой и понятной форме будет показано, сколько вы уже заработали. Размер накопительной пенсии — если она у вас есть, количество и стоимость страховых баллов, стаж. Простая формула расчета, ну и, конечно, итоговая сумма будущей пенсии, посчитанная на дату запроса.
Если сумма будущей пенсии вас не устраивает, не все потеряно. Создайте свою персональную пенсию. Да, так можно. Что для этого потребуется?
Индивидуальный пенсионный план (ИПП) — специальный финансовый инструмент для создания личной пенсии. Вы заключаете договор с негосударственным пенсионным фондом и вносите комфортные суммы, тогда, когда Вам удобно — это не кредит, здесь нет графика платежей.
Конечно, чем больше и чаще вносить, тем комфортнее будет ваше будущее. И здесь кроется главный секрет: если до пенсии вам еще далеко, достаточно вносить небольшие суммы. Они будут накапливаться, прирастать доходом, и когда настанет «золотое» время, вы получите весомую прибавку к пенсии от государства. Чтобы не гадать, в разделе «Пенсии» на карточке индивидуального пенсионного плана есть калькулятор. Достаточно указать свой возраст, желаемый размер пенсии и вы узнаете, сколько нужно откладывать на свой ИПП.
Их много. Например, можно увеличить выгоду с помощью ежегодного налогового вычета на сумму взносов на ИПП. Вернуть можно до 52 000 рублей.
А если вы захотите получать финансовую поддержку раньше, это тоже можно сделать с ИПП. Получать выплаты с ним можно уже в 60 лет мужчинам и в 55 — женщинам.
Кроме того, в отличии от пенсии от государства — все ваши сбережения на ИПП можно передать по наследству.
Оформите Индивидуальный пенсионный план в СберНПФ, чтобы сохранить комфортный уровень жизни после того, как завершите карьеру. Сделать это просто и быстро можно в «СберБанк Онлайн».
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