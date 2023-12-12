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12:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

Почему пенсия — дело молодых

Рассказываем, что влияет на пенсию, из чего она состоит, и почему ей лучше начать заниматься уже сегодня.

СберНПФ провел исследование и выяснил, что только 8% россиян знают, как работает пенсионная система в России. Такой результат может привести к неприятным последствиям. Часто бывает, что после выхода на пенсию оказывается, что поддерживать комфортный уровень жизни почти невозможно. Чтобы такого не случилось, лучше задуматься о будущем заранее.

Как с этим разобраться?

На данный момент средний размер страховой пенсии по старости едва превышает 21 тысячу рублей. А это, согласитесь, не так много, как хотелось бы.

Страховая пенсия компенсирует только часть дохода, которого гражданин лишился из-за старости. При этом у некоторых граждан есть еще и накопительная пенсия. Однако многие не знают, каков ее размер и где она хранится. А значит — не управляют частью будущего дохода.

Чтобы быть во всеоружии, необходимо обладать точной информацией. Для начала узнайте, какую пенсию вы заработали уже сейчас. Сделать это очень просто.

Вариант 1. Запросите выписку с портала Госуслуг. Вы получите полный документ, в котором будут учтены все сведения о вашей карьере и указан размер страховой пенсии, рассчитанный на дату запроса. В документе довольно много информации, и потребуется время для прочтения.

Вариант 2. Наиболее простой: для всех, у кого есть СберБанк Онлайн. Зайдите в приложение, введите в строке поиска Пенсия. Так вы попадете на вкладку «Пенсия и сервисы СберНПФ».

В первый раз вам потребуется дать согласие на получение данных с Госуслуг, но оно того стоит. В результате вы получите выписку, но уже в виде набора карточек. На них в простой и понятной форме будет показано, сколько вы уже заработали. Размер накопительной пенсии — если она у вас есть, количество и стоимость страховых баллов, стаж. Простая формула расчета, ну и, конечно, итоговая сумма будущей пенсии, посчитанная на дату запроса.

Что с этим делать

Если сумма будущей пенсии вас не устраивает, не все потеряно. Создайте свою персональную пенсию. Да, так можно. Что для этого потребуется?

Индивидуальный пенсионный план (ИПП) — специальный финансовый инструмент для создания личной пенсии. Вы заключаете договор с негосударственным пенсионным фондом и вносите комфортные суммы, тогда, когда Вам удобно — это не кредит, здесь нет графика платежей.

Конечно, чем больше и чаще вносить, тем комфортнее будет ваше будущее. И здесь кроется главный секрет: если до пенсии вам еще далеко, достаточно вносить небольшие суммы. Они будут накапливаться, прирастать доходом, и когда настанет «золотое» время, вы получите весомую прибавку к пенсии от государства. Чтобы не гадать, в разделе «Пенсии» на карточке индивидуального пенсионного плана есть калькулятор. Достаточно указать свой возраст, желаемый размер пенсии и вы узнаете, сколько нужно откладывать на свой ИПП.

Какие еще преимущества у ИПП

Их много. Например, можно увеличить выгоду с помощью ежегодного налогового вычета на сумму взносов на ИПП. Вернуть можно до 52 000 рублей.

А если вы захотите получать финансовую поддержку раньше, это тоже можно сделать с ИПП. Получать выплаты с ним можно уже в 60 лет мужчинам и в 55 — женщинам.

Кроме того, в отличии от пенсии от государства — все ваши сбережения на ИПП можно передать по наследству.

Оформите Индивидуальный пенсионный план в СберНПФ, чтобы сохранить комфортный уровень жизни после того, как завершите карьеру. Сделать это просто и быстро можно в «СберБанк Онлайн».

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